Cartagena: grúa que era usada para inmovilizar motos sin papeles tampoco tendría documentación

Una polémica se desató por una grúa en Cartagena que era usada para inmovilizar motos porque no tenían la documentación al día. El problema se presentó cuando los conductores, presuntamente, descubrieron que el vehículo tampoco tenía papeles para esa labor.

Los hechos se registraron en la tarde del miércoles 22 de febrero en la transversal 54, a la altura del barrio Los Caracoles.

Los mototaxistas decidieron bajar sus vehículos al supuestamente descubrir las irregularidades con la grúa en Cartagena a través de una página web.

Noticias Caracol intentó comunicarse con el director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, pero esto no atendió el llamado.

Esta no sería la única irregularidad reportada con una grúa en Cartagena.

Según información divulgada por el diario El Universal, a un conductor le inmovilizaron su vehículo el pasado 14 de febrero.

De acuerdo con lo que le contó a ese medio, llegó al edificio Balmoral, en el barrio Castillogrande, “a visitar a mi hijo que se encuentra enfermo. Al entrar al parqueadero de visitantes golpeé un vehículo. Dejé la razón en portería debido a que, por compromisos laborales, debía atender diligencias y me alejaba del lugar de los hechos, dejando manifiesto que me llamaran para poder solucionar de manera amistosa la situación”.

Afirmó que había conversado con el dueño del otro carro “y quedé con el compromiso de enviarle la póliza para que se realizara la respectiva reclamación ante el seguro correspondiente”.

Sin embargo, luego fue informado por la portería del edificio de que una grúa del DATT se estaba llevando su vehículo “porque supuestamente se encontraba abandonado”, algo que sostuvo era falso porque su esposa bajó para apersonarse del caso.

“Obviamente el carro no estaba abandonado porque mi esposa tenía las llaves en la mano. Mi esposa lo que hizo fue inmediatamente sacar el celular y grabar un video”, señaló.

Pese a todo, la grúa en Cartagena se llevó el vehículo.

“Lo delicado del asunto es que hace una semana me presenté ante el DATT y me dicen que no saben del carro, que no hay comparendo. Tuve que presentar un derecho de petición para que me digan dónde está mi carro”, afirmó.

