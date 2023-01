¿Cartagena perdería declaratoria de Patrimonio de la Humanidad si no tumban edificio Aquarela?

La Unesco dio un ultimátum de dos años a las autoridades colombianas para desmontar la polémica torre en el centro histórico de La Heroica.

El Comité de Patrimonio Mundial de la organización dijo que el Gobierno deberá aprobar un plan especial de manejo de la ciudad amurallada y ordenamiento territorial para evitar más conflictos como este.

La construcción del ambicioso proyecto de vivienda, que obstaculizaría la vista del emblemático Castillo de San Felipe, fue detenida en el año 2017.

Sin embargo, una torre de 28 pisos alcanzó a ser edificada, por lo cual deberá ser derrumbada antes del 2021 para que la ciudad mantenga el estatus histórico.

Así lo pidió la Unesco, tras considerar que el inmueble vulnera el título de patrimonio histórico de Cartagena.

Asimismo, la alcaldía de Cartagena ordenó la restitución de 620 metros cuadrados de espacio público que había invadido la construcción.

Los compradores de los apartamentos siguen perjudicados por la polémica que se ha generado por su cercanía al Castillo de San Felipe.

“Yo por lo menos estoy pagando arriendo. Me tocó hacer un préstamo para solventar lo que equivale el 30% de la cuota inicial, que fueron aproximadamente 35 millones de pesos. Al día de hoy, ya es para que me hubiesen entregado el apartamento, cosa que no ha sucedido”, dijo Luis Torres, quien esperaba residir en Aquarela.

Si el Gobierno no cumple con las exigencias de la Unesco sobre la demolición en un periodo de dos años, la ciudad podría perder la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad.

