Cartageneros repudian muerte de soldado en Arauca y dicen que “la paz es una falsedad”

Allegados de Luis David Canencia, de 20 años, afirman que el joven no estaba preparado para asumir misiones de alto riesgo.

El hermano del soldado fallecido, quien también prestó servicio militar, dijo haberle advertido sobre los peligros de una nueva arremetida de los grupos armados ilegales en Arauca.

“Yo le decía a él que estuviera pendiente, porque ya yo había prestado, para que él estuviera pendiente cómo son las vainas allá”,sostuvo Luis Guillermo Canencia.

Los vecinos de la humilde familia, que reside en el barrio La Esperanza, en el suroriente de La Heroica, condenaron el hecho.

“A él no tenían que mandarlo para una zona de guerrilla, la paz es una falsedad, aquí no hay paz (…) Aquí el Gobierno es pura habladuría, aquí no hay sentimiento, no hay consideración hacia el prójimo; por favor, basta, ¿qué paz hay? Ninguna”, afirmó una persona cercana a la familia del soldado Canencia.

Su tía, María Bermejo, dijo que el uniformado era “un pelao’ muy amable, cariñoso. Yo lo aconsejaba mucho, le decía ‘Luisda, vete, vete, haz un curso, algo para que te vaya mejor’”.

El cuerpo del militar será trasladado por vía terrestre a Cartagena, donde recibirá sepultura.

El mismo procedimiento se adelanta con Freddy José Castillo, otro soldado que murió en el mismo atentado y cuya familia reside en San Andrés de Sotavento, Córdoba.

Los soldados fueron víctimas de una emboscada planeada, supuestamente, por disidencias de las FARC el pasado domingo en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

