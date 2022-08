Casas de más de 600 millones en Providencia ya tienen grietas y daños: ¿qué responde el consorcio?

La reconstrucción de Providencia ha sido un largo camino en medio de una de las crisis humanitarias más grandes de esta isla tras el paso del huracán Iota.

En la nueva Providencia, que paso a paso resurge, la ilusión de las familias de tener casa nueva se convirtió, para muchas, en un proceso desalentador lleno quejas y reclamos por haber recibido viviendas que, según sus habitantes, no cuentan con materiales de buena calidad y que ya presentan fallas evidentes en su estructura.

Como las que se pueden ver en la casa de la familia Robinson, que fue entregada por el consorcio Providencia.

Tiene alrededor de 111 metros cuadrados, con una estructura de acero galvanizado y, según lo afirmó la gerencia para la reconstrucción, tiene un costo de 640 millones de pesos. Un precio que sus propietarios cuestionan por el mal estado de algunas zonas de las casas.

“Ni siquiera la hemos habitado todavía y mira cómo está, las barandas están dañadas, las paredes están con grietas; desde el techo hasta abajo con grietas”, explica Karla Robinson.

No contar con una zona segura dentro de la vivienda y la reducción de algunos espacios son otras de las irregularidades que denuncian.

“Lo que habían dicho es que nos iban a dar una zona segura, como un búnker, pero sin embargo no nos dieron nada, un baño donde me tocará engrasar a mi papá para meterlo porque es un bañito donde no entra ni la silla, ni nada”, agrega Karla.

La casa de los Robinson es una de las 330 viviendas que superan los 600 millones en su construcción.

Noticias Caracol: ¿usted cree que la casa de su papá costó 640 millones de pesos?

“Si la casa que teníamos que tenía 4 habitaciones, 2 baños, con terraza, con cocina integral y todo y nos costó por ahí unos 150 0 200 millones de pesos, cómo una casa de 600 millones va a ser así, sinceramente no creo”, dice la habitante de Providencia.

En el mismo sector de Pueblo Viejo, Noticias Caracol encontró otra vivienda con la misma estructura de acero galvanizado. Allí sus propietarios tampoco sienten estar viviendo en una casa de más de 600 millones de pesos.

“Esto no cuesta 600 millones de pesos, no lo creo en ninguna parte nada de eso”, replica Alcira Robinson Howard. “La mía me costó más de 50 millones en ese entonces, era una casa bien grande y cómoda pero comparada con esta…ni por ahí”, agrega.

Alcira añade por qué el monto de la construcción no le hace justicia a su casa: “Las baldosas se están partiendo en la sala, en el baño y la cocina y las ventanas están con moho. El agua entraba y le pusieron una silicona ahora y vamos a ver cuando llueve si no entra el agua”.

Como estas familias son más de cien las que enfrentan quejas y reclamos ante Findeter y los consorcios que están a cargo de la construcción de viviendas nuevas.