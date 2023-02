Casi tumban a turistas en Cartagena: les cobraron $805.000 por un pescado que ni siquiera comieron

Un grupo de turistas norteamericanos por poco es tumbado en la isla Cholón, en Cartagena, tras consumir alimentos de un supuesto restaurante. Cuando pidieron la cuenta se la trajeron en una hoja de cuaderno y ni siquiera indicaba cuánto habían consumido de cada producto. Pretendían sacarles 2.300.000 pesos.

En la lista estaban cobrándoles:



Pargo: $805.000

Pollo: $270.000

Gaseosa: $100.000

Piña: 95.000

Corona: 20.000

Mesa: 120.000

Águila: 240.000

Cigarrillos: 200.000

Servicio: 250.000

La hoja de cuaderno entregada a los turistas en Cartagena no especificaba el nombre del restaurante. Además, les cobraban por pargo cuando lo que ellos consumieron fue mojarra.

Johanna Herrera, una guía de turismo y traductora que los acompañaba, se dio cuenta de lo que pasaba y logró que la cuenta bajara a 1.320.000 pesos.

“Me encuentro con que ninguno de los precios coincidía con el menú. Se estaba cobrando tres veces más el precio real. Ahí fue el momento en que mandé a pedir el menú”, dijo la mujer en Cartagena.

Según ella, “se demoraron casi 30 minutos para regresar. Se me acerca un joven con la nueva cuenta, supuestamente en las manos, a decirme que partiéramos, que él me daba 300.000 pesos. Fue en ese momento en el que me indigné y la nueva cuenta que había traído también la había alterado, bajándoles el precio a lo que estaba más costoso antes y subiéndoselo a lo que estaba más económico”.

“Le quité el menú y me puse a sacar la cuenta delante de ellos. Efectivamente, estaban cobrando casi 1.400.000 pesos más. En ese momento quedaron desarmados.”, relató la guía turística en Cartagena.

Adicional a este intento de estafa, a uno de los ciudadanos norteamericanos le cobraron 500.000 pesos por un masaje de siete minutos que ni siquiera había pedido.

Según la denuncia, no había presencia de autoridades en la isla Cholón para poner la denuncia.

Suelen ser frecuentes los casos de cobros excesivos en Cartagena, particularmente en la isla de Barú, como el ocurrido en agosto de 2022, cuando turistas nacionales afirmaron que les habían cobrado dos millones de pesos a un par de turistas por consumir dos pescados y cuatro cervezas.

Un lanchero que se vio involucrado en el hecho, que pasó del dinero a los puños, expresó su preocupación por la “mala fama” que está ganándose el sitio turístico por estas malas prácticas.

Las autoridades dispusieron de puntos de atención a los que invitan a los visitantes a preguntar precios antes de consumir y, en caso de algún incidente, denunciar a la línea 315 694 2466.

