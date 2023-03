Caso de niñas intercambiadas en Barranquilla: "Las mamás quieren quedarse con las que criaron"

En 2016, dos niñas fueron intercambiadas en Barranquilla , pero el caso se hizo público hasta 2019. Sin embargo, la historia se ha convertido en una situación de mucho dolor, teniendo en cuenta que la Comisaria de Familia ordenó que las menores vivan con sus padres biológicos.



Steve Hooker, el padre de una de las pequeñas que fueron intercambiadas en Barranquilla, le contó a Blu Radio lo que ambas familias han tenido que vivir por cuenta de este error.

"Las cambiaron como si fuesen un billete de 20.000 pesos. No nos ha acompañado el Bienestar Familiar ni hemos tenido ayuda psicológica. Lo que yo más quiero es el bienestar de las dos niñas, porque ellas, en su inocencia, querían quedarse con la mamá que las crio. Para ellas tampoco hubo psicología ni nadie que les explicara. Las mamás se quieren quedar con las que criaron", expresó al medio citado.

Según informó Hooker, "el 28 de febrero de 2023, la Comisaria de Familia de Chimichagua decidió y ordenó que las niñas deben estar con sus padres biológicos".

El hombre aseguró que "en ninguna forma quisimos que eso fuera así" y agregó que lo más grave de la situación es que ninguna de las menores se encuentra registrada.

"Lo más grave de la historia es que ninguna de las niñas tiene su registro, no tienen nada, los anularon y no le han llegado y siempre ha habido problemas con eso", mencionó.



Hooker aseguró que él, junto a las mamás de las menores que fueron intercambiadas en Barranquilla, desean quedarse con las niñas que criaron. No obstante, el padre de la otra pequeña no.

"No sé que hacer, estoy full enredado. Las mamás están mal", puntualizó Steve Hooker.

Denuncian maltrato a gatos que viven en parque de Barranquilla

En otras noticias de Barranquilla, un grupo de mujeres animalistas denuncia que varios animalitos, especialmente gatos que están en el parque Almendra, están siendo maltratados. Piden tolerancia a la comunidad y ayuda a las autoridades.

El parque Almendra, ubicado en la capital del Atlántico, se ha convertido en el hogar de por lo menos 50 gatos pequeños y adultos. Un grupo de mujeres animalistas, que voluntariamente los cuidan y los alimentan, denuncia que los animalitos están siendo maltratados.

"Los hieren, hay locos que vienen y los queman, los tiran muertos aquí. Se van hacia la zona de los perros que es hacia aquel lado, tiran a los gatos bebés a los perros de raza fuerte. También cogen los niños a las iguanas y las matan. Ahí acaban de matar una", explica Cony Arrieta, una de las voluntarias que cuida a los animales.