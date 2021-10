Cayó ‘La gorda’, quien al servicio del Clan del Golfo castigaba a hombres indisciplinados

Alias ‘La gorda’ era conocida en varios municipios de Córdoba porque, según la Policía, castigaba a los hombres indisciplinados o a aquellos que golpeaban a sus compañeras sentimentales. Se hacía pasar por líder social para cobrar dineros que luego entregaba a sus jefes del Clan del Golfo.

En un video de la investigación se ve cómo la mujer, aparentemente, se reúne con unos supuestos indisciplinados sociales de dos municipios de Córdoba para que le paguen una supuesta multa de hasta 500 mil pesos por alterar la convivencia ciudadana.

“Me estaba tomando unas cervecitas y me formé una pelea. Al día siguiente me mandaron una notificación de una señora que le dicen ‘La Gorda’, que es la que manda aquí en el pueblo, (y yo) asistí a esa reunión y me han cobrado 200 mil pesos por haber peleado y formado escándalo”, cuenta una de las víctimas.

Alias ‘La gorda’ y sus escoltas recaudaban el dinero de las multas para entregárselo a sus jefes del Clan del Golfo que delinquen en Córdoba. Prácticamente la mujer se volvió la autoridad en tres corregimientos de este departamento, según las autoridades.

A los cuatro capturados, un juez les dio medida de aseguramiento en un centro penitenciario.