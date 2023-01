Cerca de 30 motocarros armaron paseo de olla e invadieron vía para llegar a Santa Marta

Aunque la circulación de este tipo de vehículos en carreteras nacionales es peligrosa, los conductores y pasajeros llegaron desde Soledad hasta las playas del Rodadero.

Con ollas, calderos y cupos completos hicieron un recorrido de más de 100 kilómetros por plena Troncal del Caribe.

El hecho fue calificado por un experto en movilidad como inaudito.

“Debieron intervenir autoridades de carretera, autoridades del municipio de Ciénaga, para evitar que estos vehículos llegaran, en las condiciones que llegaron, hasta el distrito de Santa Marta: con niños, con sobrecupos y con todas las irregularidades”, señaló Isidro Ruíz, experto en movilidad.

De acuerdo con las autoridades, los motocarros no fueron inmovilizados porque no ejercían transporte público en la carretera.

Al legar a su destino, las autoridades les impidieron el ingreso al balneario y los vehículos tuvieron que ser enviados a un parqueadero.

De regreso, como manera preventiva, tuvieron el acompañamiento de la Policía del Magdalena, sin embargo, los rostros felices de los motocarristas expresaban el júbilo por haber cumplido su hazaña.

“Nosotros salimos fue a pasear, no salíamos hacer más nada”, dijo Maikol Borrero, uno de los conductores.