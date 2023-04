Cerebro de crimen de Marcelo Pecci pidió perdón a la familia del fiscal: “Me arrepiento de corazón”

En medio de una audiencia contra Francisco Luis Correa, considerado el cerebro del crimen de Marcelo Pecci en la isla de Barú, el hombre pidió perdón a la esposa e hijo del fiscal antimafia paraguayo.

Este hombre está negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía, donde busca una considerable rebaja de su pena a cambio de entregar importante información que podría dar con los autores intelectuales del asesinato, información que ha llevado también a la captura de por lo menos tres personas involucradas en el homicidio del fiscal Marcelo Pecci en mayo de 2022.

“De corazón, primeramente, pido perdón a Dios, familia del doctor Pecci, su señor padre y su señora madre, sus hermanos, a la señora Claudia Aguilera, su hijo Marcelito, que le quitamos el derecho de tener un papá. Muy arrepentido ante Dios y ante la sociedad colombiana, ciudad de Cartagena, al país de Paraguay, al Ministerio Público de Paraguay, pido disculpas, pido perdón. No pensé que con esto íbamos a causar tanto daño. No medí las consecuencias y me arrepiento de corazón y ante Dios me comprometo a nunca más volver a delinquir”, aseguró.

Cabe recordar que la Fiscalía solicitó una pena ejemplar para el acusado, la misma que, de acuerdo con el Código Penal, podría estar entre 40 y 50 años de prisión.

¿Quién es Francisco Luis Correa, cerebro del crimen de Marcelo Pecci?

Francisco Luis Correa Galeano ha sido acusado como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

Según la Fiscalía, “a través de cámaras de seguridad, y de registros hoteleros y de transporte, y mediante la ubicación reportada por el celular de Correa Galeano se pudo establecer que habría estado en Cartagena los días en que se concretó el asesinato”.

Las labores de investigación evidenciaron que se habría reunido en Medellín con cinco personas para, al parecer, coordinar el desplazamiento de los sicarios a Cartagena. Además, presuntamente, se reunió con dos personas a quienes les habría encomendado realizar el seguimiento de la víctima.

“El material de prueba recaudado por la Fiscalía da cuenta de que Correa Galeno, horas antes del crimen, sostuvo 39 comunicaciones telefónicas con las dos personas encargadas de los seguimientos. Una de las conversaciones evidenció que, minutos antes del homicidio, el procesado habría coordinado la salida de la moto acuática con los sicarios que asesinaron a la vida de la víctima”, detalló el ente investigador.