Cerrados, así están los comercios en Soledad en forma de protesta por las constantes extorsiones

Cerrados se encuentran las tiendas, panaderías, almacenes, entre otros negocios, en Soledad, Atlántico, pues sus dueños no quisieron abrir porque dicen que están agobiados por las extorsiones.



“Estamos cansados de que no nos dejen trabajar en paz. Somos unas personas que generamos empleo, que trabajamos dignamente, pero lastimosamente no nos dejan trabajar en paz, trabaja uno con miedo”, afirmó la comerciante Paola Villanueva.

Con pancartas y consignas, los comerciantes realizaron una marcha para llamar la atención de las autoridades.

“Nos quisimos unir a todos los comerciantes para decirle no a la extorsión. Verdaderamente no se puede trabajar, sentimos miedo, pero sacamos valentía para decirle no a la extorsión”, aseguró el también comerciante Fausto Aparicio.



En días pasados se conocieron una serie de videos en los que se observa a unos delincuentes disparando contra locales comerciales para obligar a sus víctimas a pagar las extorsiones.Por su parte, las autoridades se comprometieron a reforzar la seguridad.

“Todos en el municipio de Soledad estamos aburridos y cansados de este fenómeno de extorsión que estamos viviendo”, manifestó Rodolfo Ucrós, alcalde de Soledad.

Los comerciantes denuncian que en esta población de la zona metropolitana de barranquilla, al menos 30 negocios han sido cerrados definitivamente por culpa de la delincuencia.