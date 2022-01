Choque entre carro y taxi en Cartagena dejó un muerto: esperan pruebas de alcoholemia de conductor

Un accidente vial se registró sobre la avenida Santander, en Cartagena, cuando presuntamente el conductor de un vehículo particular perdió el control y acabó en el carril contrario, chocando con un taxi.

“De la colisión entre estos dos vehículos resultó la perdida de la vida de una pasajera y lesiones graves en los demás ocupantes, de igual manera los tres ocupantes del vehículo particular resultaron con lesiones de importancia”, expuso Janner Galván, director de tránsito de Cartagena.

Publicidad

La persona fallecida fue identificada como Olga Lucía Ruíz Hoyos de Envigado, Antioquia. Las autoridades se encuentran a la espera del resultado de la prueba de alcoholemia de uno de los implicados en el hecho.

“De la información recopilada se registró aparente estado de embriaguez o posible estado de embriaguez por parte del conductor del vehículo particular, sin embargo, no fue posible practicar la prueba por la condición en la que se encontró después de las lesiones ocurridas. Por lo tanto, se solicitó al cuerpo médico que atendió el caso practicar la prueba de rigor de tal modo que se pueda determinar el estado de alicoramiento o no de esta persona”, enfatizó Galván.

Publicidad

Las autoridades de tránsito de Cartagena recordaron la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol e informaron que la unidad de criminalística recopiló todos los datos del accidente para esclarecer lo sucedido.