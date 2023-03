Cientos de niños en La Guajira salen del colegio con hambre porque no tienen PAE, su único alimento

Sin desayuno y con hambre, no solo de aprender, llegan cientos de niños en La Guajira a sus colegios, con la esperanza de que ese día sí tengan acceso al PAE, el alimento que, para muchos, es el único que reciben en el día.

Uno de esos recintos es el Instituto Aranalito Nuevo, que queda en zona rural de Riohacha.

Los niños se sientan en viejas sillas a la espera de su primera comida del día, pero la docente María Pérez les da una mala noticia: "Lastimosamente todavía no tenemos alimentación, tenemos que esperar cuándo se nos va a dar".

Con una mirada que refleja el hambre, los niños en La Guajira organizan los muebles donde se suponía que iban a comer y se ponen a estudiar.

Publicidad

La profesora Yulieth Zopola cuenta con tristeza que "no tenemos transporte, no tenemos PAE, los niños siempre a eso de las ocho de la mañana están ‘seño, tengo hambre’, porque de pronto en la casa no tienen la facilidad de un desayuno temprano".

Aunque hoy se habla de una Guajira que produce y suministra gas, carbón, energía eólica y solar, en varios colegios no hay ni electricidad ni programa de alimentación escolar.

Claribeth Uriana, madre de una estudiante, reconoce que "a veces mando a la niña sin desayuno, y sin merienda tampoco, porque uno no tiene cómo darles a los niños".

Publicidad

En los colegios se ven cocinas improvisadas, hechas de palos, barro y piedra. Pero en vez de encontrar alimentos para los niños en La Guajira, lo que se observa son ollas vacías, polvo y telarañas.

Patricia González, manipuladora del programa de alimentación escolar, afirma que antes hacían unas 420 comidas diarias, pero ahora les pagan solo por 25.

Y como no hay comida, los niños en La Guajira salen hacia las 10:30 de la mañana de los colegios.

Gilario Amaya Epieyú, rector del Instituto Anaralito Nuevo, dice que "en la sede principal tengo 420 estudiantes y me están asistiendo menos de la mitad debido a la falta de alimentación".

Publicidad

Hay instituciones educativas donde el PAE no funciona al 100%, así que las manipuladoras de alimentos se las arreglan para que la comida que era para 100 niños se multiplique para los demás estudiantes.

En zonas de los municipios como Distracción, Uribia y Zona Étnica de Riohacha el PAE no comienza.

Pero según José Ramiro Bermúdez, alcalde de Riohacha, "el PAE en la zona urbana y rural ya está funcionando de manera correcta como se estipuló en la contratación y falta el sector indígena, que ya en los próximos días estaremos dando inicio a este".

Publicidad

De acuerdo con datos suministrados por el Instituto Nacional de Salud, en La Guajira han muerto 14 niños menores de 5 años durante 2023 por causas asociadas a la desnutrición.