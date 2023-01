Cinco torres de 20 pisos, propuesta para continuar con edificio Aquarela

La constructora planteó esto al Ministerio de Cultura para no afectar la visual del Castillo de San Felipe. La obra, inicialmente, tenía 6 torres de 30 pisos.

La nueva oferta dejaría sin construir cerca de 130 apartamentos para no afectar el paisaje de la obra declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Las personas que invirtieron sus ahorros en el sueño de tener casa propia reciben con agrado la nueva propuesta, pues consideran que de esta manera se podrá continuar con la construcción del proyecto de interés social.

Defensores de la cultura, como Isabella Restrepo, directora de la Fundación Centro Histórico, considera que debe acatarse la recomendación de la Unesco para detener el levantamiento del complejo y demoler lo ya construido.

Así como ella, otros habitantes de La Heroica opinaron que darle vía libre a este proyecto acarrearía más violaciones al patrimonio.

