Cirujano se convierte en uno de los primeros en recibir pensión por invalidez a raíz del COVID-19

Un médico de Barranquilla que llevaba cerca de dos años incapacitado por las secuelas que le dejó el COVID-19 se convierte en una de las primeras personas en Colombia en recibir una pensión por invalidez debido a esta enfermedad.

El médico cirujano Mauricio Alfredo González se contagió con coronavirus en junio de 2020, cuando la ciudad atravesaba uno de los picos más fuertes de la pandemia.

Publicidad

“Yo duré 3 meses siendo positivo con prueba IGG positiva, IGM positiva y, a raíz de eso, mi vida laboral empezó a decaer porque me sentía muy enfermo”, declaró Mauricio Alfredo González.

Mientras veía cómo varios de sus colegas fallecían por el virus, su salud desmejoró debido a las secuelas.

“Soy diabético, estoy hipertenso, tengo una limitación en una pierna, tengo una psoriasis bastante marcada, me levanto entumecido y con una ansiedad diaria”, dijo el galeno.

Tras varios meses de lucha jurídica y exámenes médicos, una administradora de riesgos laborales reconoció su pensión por invalidez así como consta en una notificación.

Publicidad

“Eso no compensa todo lo que he vivido por las secuelas en estos momentos, porque yo lucho por no estar deprimido, lucho por no estar ansioso, lucho porque mi presión esté bien para no descompensarme”, añadió González.

Cifras mas recientes de coronavirus: COVID-19 en Colombia: hubo un incremento de más de 5.000 contagios en los últimos 7 días

Este doctor trabajaba en dos IPS cuando se contagió de COVID-19 y hace parte de los primeros colombianos en ser pensionado por las secuelas que le dejó el virus.

Publicidad

“Ayudarle en el colegio a los niños. Vive aquí en mi apartamento, no paga el arriendo, yo le ayudo a pagar los servicios. Ha sido una situación que nos ha afectado a todos”, expresó la madre de Mauricio Alfredo González.

El médico, de 34 años, se aferra a la esperanza de rehabilitarse para seguir ejerciendo su carrera, pero ahora en otro campo que no le exija tanto esfuerzo físico.