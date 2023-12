Ciudadano afroamericano completó 11 días desaparecido en Barranquilla

James Troublefield es un ciudadano afroamericano de 51 años que completa este domingo, 3 de diciembre de 2023, 11 días desaparecido en la ciudad de Barranquilla.



Rosdelys Flórez, su esposa, interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y pidió ayuda a la Embajada de Estados Unidos en Colombia para agilizar la búsqueda de su compañero sentimental. La mujer señaló que no sabe nada del ciudadano afroamericano desde el pasado 21 de noviembre.

Rosdelys contó que es la primera vez que su esposo viajaba a Barranquilla y que, además, no domina el idioma español.



"En el último mensaje que me envió me dijo que realmente me quería, me dijo te amo. Eso lo recibí en la mañana, después intenté comunicarme con él, pero tenía el celular apagado. Realmente lo que me interesa es saber dónde está, si está bien", expresó la mujer en diálogo con Blu Radio.

Según la emisora, varios testigos mencionaron que el ciudadano afroamericano fue visto en el norte de Barranquilla. Sin embargo, la esposa del hombre dice que no tiene información exacta de su paradero.