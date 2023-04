Clamor por adolescente desaparecido en Barranquilla: “Es como si se lo hubiese tragado la tierra”

Lisbeth Pardo, la madre de Keiner Ramos Pardo, un adolescente desaparecido en Barranquilla , todavía recuerda las palabras que escuchó de su hijo aquel 19 de marzo, cuando lo vio por última vez: “Me dijo ‘ma, dame para comprar algo que voy a comer y me acuesto’, y salió a comprar y no regresó más”.



La señora Pardo asegura que es como si a Keiner se lo hubiese tragado la tierra, porque aunque interpuso la denuncia ante las autoridades y el caso ya está en manos de la Fiscalía, y ella misma ha recorrido varios puntos de la ciudad, aún no tiene ni un solo dato de su paradero.

Ahora les pide a las autoridades “que se apersonen del caso de mi hijo, que el caso de él no es un caso de rebeldía porque él estaba tranquilo en su casa, no se fue huyendo de sus padres, de su familia, alguien se lo llevó".

El adolescente desaparecido en Barranquilla vestía una sudadera azul oscuro, camiseta blanca, chancletas y una gorra roja el día que desapareció.

“No tiene mala referencia, no tenía ningún estado de ánimo que hiciera que yo me preocupara o pensara que le estaba pasando algo”, afirma la madre del joven.

Publicidad

Keiner se había matriculado para terminar el bachillerato y su novia espera su primer hijo. Por eso, la señora Pardo pide “que me lo regresen, que lo extrañamos demasiado, que el bebé lo está esperando. Ahorita nace la niña que era su ilusión”.

Las autoridades han dispuesto de dos líneas telefónicas para quien tenga información sobre el adolescente desaparecido en Barranquilla: 317 6354957 y 318 347-1752.

Desaparecidos en Colombia

A miles de personas se les pierde el rastro cada año en Colombia. Según recientes datos de las autoridades, en el año 2019 desaparecieron 3.788 personas, mientras que en 2020, en plena pandemia por el COVID-19, se reportaron 2.440.



La cifra volvió a dispararse en 2021 con 3.339 desaparecidos y 3.692 en el 2022.



Publicidad

¿Quién es una víctima de desaparición?

En Colombia se considera víctima de desaparición a aquella persona de la que no se tiene noticias. Esto puede darse en contextos como el conflicto armado, desastres naturales, migración u otro tipo de crisis humanitarias, aunque no es obligatorio que haya ocurrido bajo estas circunstancias para acudir a la ayuda de las autoridades competentes.

No es necesario esperar 24 o 72 horas, como comúnmente se cree.

Para reportar a una persona desaparecida se puede acudir a las unidades de reacción inmediata (URI), a cualquier sede de la Fiscalía General de la Nación e incluso a la Policía Nacional. En un término menor a 36 horas los organismos deben iniciar las investigaciones pertinentes.

Para contactar a la Fiscalía puede comunicarse a la línea nacional gratuita 01 8000 9197 48, o en Bogotá al (601) 570 2000 (opción 7). Desde el celular, gratis al 122.

Publicidad

Colombia cuenta con el Sirdec, que es el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, donde se almacenan los datos de las personas desaparecidas y aquellas que son halladas sin vida.