"Clan del Golfo está pidiendo plata a candidatos para dejarlos hacer política": gobernador de Sucre

El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, aseguró que varios candidatos políticos de su departamento han denunciado intimidaciones y cobros por parte de grupos armados ilegales, al parecer el Clan del Golfo, para dejarlos hacer campaña.



Según Espinosa, presuntos integrantes del Clan del Golfo estarían constriñendo a candidatos de entidades territoriales de Sucre a cambio de dejarlos trabajar para las próximas contiendas electorales. Manifestó, además, que esta situación sería el inicio de la parapolítica.

“El Clan del Golfo le está pidiendo plata a los candidatos para dejarlos hacer política en los municipios donde ellos tienen presencia. Ya no les basta con la extorsión, ya no les basta con la intimidación, ya no les basta con el homicidio, ya no les basta con el microtráfico. Ahora vienen por la política y están exigiéndoles dinero a cambio, a algunos candidatos a alcaldías y concejos, para poder acceder a algunos territorios y pidiéndoles que se hagan compromisos con ellos para el ejercicio del gobierno. Y eso para nosotros es inadmisible, no lo podemos aceptar”, sostuvo el gobernador.

El funcionario pidió a la Fuerza Pública y al presidente de la República, Gustavo Petro, que se asuma una acción colectiva y determinante contra estas acciones que intimidan el libre desarrollo de las campañas políticas de 2023.



Otras denuncias de amenazas contra candidatos

De otro lado, momentos después de que Gustavo Vélez anunciara su postulación a la Alcaldía de Tuluá, hombres armados con fusiles se bajaron de un vehículo a la altura del Parque Industrial y dispararon contra las oficinas del ahora precandidato y alcalde del municipio entre 2016 y 2019.

“Inmediatamente, en la reacción policial, se logra ubicar el vehículo (en el que iban los delincuentes), el cual fue abandonado. En su interior se encontró un panfleto amenazante derivado a un grupo de personas y periodistas manifestando que no deberían apoyar un aspirante a la Alcaldía”, informó el coronel Éver Yovanny Gómez Reyes, comandante de la Policía del Valle del Cauca.

Ese mismo panfleto llegó a varias casas periodísticas y sectores empresariales del municipio. El precandidato señaló que necesita apoyo para seguir con su campaña.

“A las autoridades para que nos atiendan, para que nos auxilien, necesitamos el apoyo del Gobierno nacional. La situación es sumamente preocupante, no solamente para mí, sino para la inmensa mayoría de los ciudadanos y tulueños que viven atemorizados y angustiados de lo que hoy está pasando en Tuluá”, lamentó el precandidato.

Las autoridades en el Valle del Cauca señalan que ya tienen una ruta activa para atender esta y otras amenazas.