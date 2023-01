Comerciante perdió maletín con euros en un taxi en Barranquilla: ¿los recuperó?

En Barranquilla, las autoridades buscan un maletín con euros que un comerciante olvidó en un taxi que tomó en el aeropuerto Ernesto Cortissoz. El hombre pidió solidaridad de quien lo haya encontrado para que lo entregue.



Silvio Ramírez es un barranquillero radicado en España hace 17 años y después de varias navidades lejos de casa regresó, pero nunca imaginó que con su llegada perdería parte de sus ahorros en medio del trayecto del aeropuerto a su casa.

“El chico me baja las maletas que tenía en el coche, pero el maletín que se pierde no me lo baja. En ese maletín están mis documentos y cierta cantidad de dinero”, dijo.

El comerciante señaló que el maletín con euros (cerca de 16 mil) eran sus ahorros: son más de 82 millones de pesos colombianos. Este hecho es materia de investigación por parte de las autoridades.

“La denuncia ya está en proceso contra la asociación de taxis del aeropuerto, porque se supone que tú coges un taxi del aeropuerto y estás seguro, estás tranquilo y la verdad que no cumplen el protocolo que tienen que hacer”, afirmó Ramírez.



Gracias a la denuncia, el comerciante logró recuperar los documentos personales a través de un operativo de la Policía y aún conserva la esperanza de encontrar el maletín con euros.

Ramírez contó que ofreció una recompensa a quién tenga el dinero; además, sostuvo que ya se alertó a todas las casas de cambio en Barranquilla y Cartagena .

Su caso ya está en manos de la Fiscalía, que adelanta la búsqueda de los responsables de este presunto robo.