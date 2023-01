Comerciantes en Barranquilla celebran decisión que permite consumo de licor en el espacio público

Los expendedores de estas bebidas aplaudieron el fallo de la Corte Constitucional. Dicen que les permitirá aumentar sus ventas y crecer su economía.

Aunque existe polémica ante la disposición que tumba uno de los artículos del Código de Policía, muchos tenderos consideraban que la norma atropellaba sus derechos al no permitir que sus clientes consumieran licor en el antejardín de los establecimientos.

“Muy bueno para el comercio porque de todas formas nos estaban atropellando demasiado. Cada vez que uno veía la Policía, salía corriendo a esconder las botellas, como si fuera un vil delincuente”, dijo Carlos Motta, comerciante.

Asimismo, reportan haber sido sancionados en varias ocasiones, incluso con el cierre de sus negocios.

“Multa y cinco días de pérdidas, bastante y nadie recompensa nada”, aseguró Gustavo Orejanera, tendero, sobre la clausura temporal de su local.

Por eso, a través de la Unión Nacional de Comerciantes, Undeco, demandaron el artículo que, según ellos, los afectaba.

“Estaba violando el derecho al trabajo y hasta el desarrollo de la libre personalidad, porque las personas no podían sentarse en su barrio, en la esquina de la tienda, a tomarse una cerveza, lo cual han determinado que es espacio público. Por lo tanto, estábamos inconformes y, a raíz de eso, en Barranquilla se han cerrado más de 2 mil tiendas de forma temporal”, comentó Orlando Jiménez, vicepresidente de Undeco.

La organización también dijo que se autorregularán para que las tiendas no se conviertan en tomaderos

“Nosotros también, como comerciantes, debemos saber que la tienda no es una cantina, la tienda es un establecimiento público subgeneris con unas consideraciones especiales para la comunidad”, afirmó el vicepresidente de Undeco.

Según los tenderos, la prohibición había reducido sus ventas en un 40% de manera semanal.