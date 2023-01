“Comiendo de a poquito” sobrevivieron venezolanos una semana a la deriva

Los cinco ciudadanos fueron encontrados en la Alta Guajira. Dicen que su rescate fue lo más cerca que estuvieron de conocer a Dios.

Los cinco hombres zarparon de Puerto Falcón, en Venezuela, y se dirigían a Punto Fijo, en el mismo país.

Habían adquirido un bote “de recreo, salieron a hacer su recorrido y al parecer por no conocer la embarcación no tomaron las medidas correspondientes con el combustible y durante el recorrido se quedaron a la deriva”, le relataron al capitán de fragata Julián Cuartas, comandante de guardacostas de Cartagena, que dirigió el rescate.

Uno de los náufragos contó que sobrevivieron siete días en altamar “pidiéndole a Dios y comiendo de a poquitico pues, una galletica, abríamos una lata y así, tomando agua”.

De repente apareció una aeronave de la Armada Nacional.

Al divisarla, los venezolanos empezaron a hacer señas con “un cholo y una bermuda verde”.

“Cuando el hombre volteó para el otro lado se nos bajó la autoestima, no nos vio”, pensaron en ese momento.

Pero el avión lo que hizo fue ubicar “un buque mercante que se encontraba en el área, requiriéndole que atendiera el auxilio de los tripulantes de esta embarcación”, detalló el capitán Cuartas.

“Sentí mucha emoción cuando pasó el avión y luego el barco”, dijo uno de los venezolanos rescatados, mientras que otro afirmó que fue “lo más cerca (que estuve) de conocer a Dios”.

Los cinco ciudadanos fueron trasladados a la Base Naval de Cartagena, donde recibieron atención médica.

Migración Colombia informó que les permitió la salida del país en condición de náufragos, luego de comprobarse que no tenían antecedentes judiciales o requerimientos internacionales.