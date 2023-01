Comparó examen con una masacre y desató pánico en colegio de Barranquilla

El texto de un estudiante de grado 10, que había compartido con un grupo de chat de compañeros, desencadenó hasta un operativo policial para contener el supuesto ataque.

La zozobra inició en torno a un supuesto mensaje intimidatorio que circulaba en redes sociales:

“Por medio de la presente les informo que están cordialmente invitados a la masacre escolar que se celebrará en el colegio Betania Norte. Por favor, su asistencia es muy necesaria e importante para mí, no llamen a la Policía porque es una sorpresa para los demás. Día: 08 de agosto. Hora: 8:30 de la mañana. No faltes, tu presencia es demasiado importante”.

Los padres de familia, temiendo lo peor, decidieron no enviar a sus hijos a clases.

Sin embargo, autoridades pudieron comprobar que se trató de un comentario fuera de lugar de uno de los alumnos del plantel frente a la realización de un examen de química.

“Iniciamos las indagaciones correspondientes y tuvimos conocimiento de que el chico envió el mensaje a un chat interno de estudiantes, a un grupo de compañeros, haciendo alusión a que a esa hora, tercera hora de clase, que empezaba a las 8:30, tendrían una evaluación en una área en la que ellos consideran que no van bien, que no están obteniendo buenos resultados, y a ello lo llaman una masacre, para ellos eso es una masacre”, detalló la rectora de la institución, Candelaria Lemus.

Tras identificar al estudiante, que no pensó que el mensaje se volvería viral, las directivas de la institución anunciaron sanciones.

“Vamos a revisar lo que dice nuestro manual de convivencia y a aplicar los protocolos correspondientes, dejando claro que nuestra misión institucional siempre es formadora, tratando de sacar adelante procesos que ayuden al crecimiento integral de nuestros estudiantes”, dijo la rectora del Colegio Betania Norte.

Resaltó, además, que se adelantan charlas para concientizar a los jóvenes que deben tener cuidado sobre el manejo de redes sociales y así evitar casos similares a este.

Por su parte, las autoridades interpusieron una sanción económica a los padres del estudiante.

“Es una multa tipo II, un poco más de 254,000 pesos es el costo, pero esto lo tiene que estipular el inspector de Policía. Sin embargo, es la responsabilidad que deben tener los padres de familia en el acompañamiento para que sus hijos den un buen uso a las redes sociales”, dijo el comandante de la Policía de Infancia de Barranquilla, mayor Gustavo Pérez.