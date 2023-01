Comunidades wayú almacenan agua lluvia hasta por 5 meses porque no tienen acueducto

Los indígenas denuncian abandono estatal, los molinos con los que antes se extraía agua del subsuelo no funcionan por falta de mantenimiento.

Por tal razón, deben caminar hasta dos kilómetros para conseguir el líquido vital, incluso algunos almacenan agua lluvia de las escasas precipitaciones en el desierto.

“El molino se dañó, no tenemos de donde sacar agua, los niños tienen mucha necesidad, no tenemos cómo lavarles las manos y cómo hacerles el alimento”, sostuvo Ingrid Epiayú, docente indígena.

Las comunidades wayú claman por la instalación de un acueducto que lleve agua potable hasta las rancherías.

“Cogemos el agua con el burro en la tubería. No tenemos agua ahora y tenemos que buscarla al mediodía o en la tarde”, relata Marilis Jayariyú, manipuladora de alimentos.

Las autoridades sostienen que ya se han hecho inversiones para mejorar las condiciones de vida de los indígenas.

“Tanto en la zona urbana y rural hemos terminado 10 proyectos en los cuáles se invirtieron 83 mil millones de pesos", afirmó Loana Pinto, administradora temporal de agua en La Guajira.

De acuerdo con la funcionaria, el Gobierno espera invertir hasta medio billón de pesos para entregar agua potable a las comunidades wayú.