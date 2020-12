Con estos dos conciertos se busca apoyar la reconstrucción del archipiélago de San Andrés

Este domingo se realiza el concierto ‘Ayudar nos hace bien", con el que más de 100 artistas, a través de su música, hacen un llamado a la solidaridad con el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina , devastado por el huracán Iota .

A cantantes de la isla como Jiggy Drama, Elkin Robinson y Joe Taylor, se suman Herencia de Timbiquí y otros músicos del Pacífico colombiano, quienes se unen a esta iniciativa.

El objetivo es incentivar las donaciones, en especie o en dinero, para la reconstrucción de las casas afectadas por el huracán Iota, a través de la fundación Solidaridad por Colombia.

Bajo el lema “el mundo no cambia con nuestras intenciones, sino con nuestras acciones”, a las cinco de la tarde inicia ‘Kids rock and reggae’, concierto promovido por la banda de jóvenes bogotanos The Rockers.

En este show participarán bandas de niños y jóvenes de Estados Unidos, India, Argentina, España y Colombia. Se transmitirá en la cuenta de Facebook denominada Pro archipiélago y lo que se recaude será utilizado en favor de los niños de la isla.