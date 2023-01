Con papayera incluida recibieron a alcalde de Santa Marta luego de que recuperara su libertad

Una multitud esperaba el regreso de Rafael Martínez, burgomaestre del Distrito investigado por corrupción.

Luego de 4 meses, un juez levantó la medida de aseguramiento domiciliaria contra el alcalde electo de Santa Marta al considerar que no representaba ningún peligro para la sociedad.

Martínez fue imputado en primera instancia con los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado por apropiación en favor de terceros, investigación que sigue abierta.

A su llegada a la Alcaldía, en la mañana del martes, el burgomaestre fue recibido por una multitud y afirmó que en el tiempo restante de su periodo trabajará para reactivar las obras inconclusas.

"Nuestros esfuerzos van a estar centrados en entregar esas obras inconclusas en lo que resta de este periodo. Cuando terminemos el gobierno ninguna obra estará inconclusa. En este gobierno no habrá elefantes blancos", señaló.

Asimismo, dijo que está dispuesto a colaborar para que las indagaciones en su contra sigan su curso y se demuestre su inocencia.

"No se nos ha probado en ningún proceso penal, ni disciplinario y menos fiscal nada aún, y no lo van a hacer porque tenemos la conciencia tranquila que hemos obrado conforme a derecho y con buena fe", completó.

