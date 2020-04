Concejales quieren sacarme del poder para recuperar el presupuesto:  alcalde de Cartagena

William Dau dice que los ‘politiqueros’ quieren acceso a recursos que permiten “robarse hasta más de un billón de pesos al año”.

El alcalde de Cartagena se refirió nuevamente al bochornoso incidente que se registró este lunes en medio de una videoconferencia donde se realizaba la clausura de las sesiones extraordinarias del Concejo de Cartagena.

“Lo de ayer fue apenas un pequeño incidente en una batalla que dura cuatro años. El 27 de octubre del año pasado la ciudadanía me eligió a mí por encima de las maquinarias políticas que yo estaba combatiendo para acabar con la politiquería, los sinvergüenzas, los malandrines”, afirmó.

De acuerdo con lo dicho por el mandatario a Noticias Caracol, solo hay cuatro concejales que son de su gobierno y el problema es con los otros 15.

“Ellos no pensaban que yo iba a ganar y ya tenían todos sus montajes y todo el mundo está asustadísimo corriendo, preocupado y peleando para recuperar el poder”, indicó.

Dau responsabilizó a los cabildantes de lo que está sucediendo en La Arenosa en materia de corrupción, desigualdad y pobreza.

“Ellos ahora se las tiran de santurrones, de santas palomas, que quiere entrar a coadministrar. Pretenden decirme a mí cómo manejar la crisis del coronavirus, pretenden que esté consultado con ellos. ¿Qué es eso? Ellos, junto con los 11 alcaldes que tuvimos en 8 años, son directamente responsables de la situación en la que se encuentra la ciudad”, dijo.

Sobre las palabras y gestos soeces durante un debate virtual, se disculpó con los ciudadanos y les sugirió “mirar la sesión completa para que vean por qué fue que se me voló la piedra”

Afirmó, además, que en los 100 días que lleva en el cargo no ha tenido margen de maniobra en el Concejo de Cartagena. Sin embargo, dijo que no va a ceder ante la presión de los ‘politiqueros’: “si tengo que gobernar sin los concejales, así lo haré. Me paro firme en la raya”.

Pese a las diferencias, el burgomaestre aprovechó para pedirles a sus contrincantes hacer una tregua durante la crisis por el COVID-19.

“Al menos durante el tiempo de la pandemia del coronavirus tengan compasión con el pueblo cartagenero. Trabajemos juntos, rememos en la misma dirección el tiempo que dure esto. Si quieren seguir peleando, después seguimos, nos damos en la jeta, pero hagamos una tregua por el momento, por el bien de Cartagena”.

Aunque William Dau no quiso especificar nombre de quienes dice “manejan los hilos del poder” en la ciudad, aseguró que “ya están en franco retroceso, manteniendo un perfil muy bajo porque en Cartagena se siente la autoridad del alcalde honesto y saben que tienen que temer”.

En contexto: Alcalde de Cartagena se regó en groserías contra concejales: ¿por qué fue el agarrón?