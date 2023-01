Concierto gratis fue el regalo de Navidad de Silvestre Dangond para su natal Urumita

Como pedido en la lista de deseos a Papá Noel, los urumiteros disfrutaron de un concierto gratis del artista.

A pesar de que el pueblo solo cuenta con 18 mil habitantes, al evento asistieron más de 30 mil personas provenientes de otros municipios tanto de La Guajira como del Cesar.

Los paisanos agradecieron el gesto del más reciente ganador del Grammy Latino, en la categoría Cumbia/Vallenato, que llevaba casi una década sin cantar en su tierra.

"Yo tenía nueve años de no venir a mi pueblo, es un sentimiento diferente porque todavía hay gente que no creía que yo estaba aquí, se les notó en su impresión, pero yo los entiendo. Yo quisiera cantar aquí todos los días, pero no se puede, gracias a ellos no se puede, porque ellos fueron los que me dieron este tamaño", afirmó con júbilo Dangong.

Luego de esta fiesta, Silvestre continuará su gira de conciertos.

