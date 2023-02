Condenan a tío de Alexandrith Sarmiento, adolescente desaparecida hace dos años en Cartagena

Un juez especializado de Cartagena sentenció a 42 años de prisión a Wayner Ayola Torres , como presunto responsable de la desaparición forzada agravada de su sobrina Alexandrith Sarmiento.

“Creo que la sola condena habla por sí misma, y para nosotras es importante que se diga que no es algo, un caso aislado, o que se culpe a Alexandrith, sino que hay un adulto que hizo algo que no debía y hay una niña que no aparece hace casi dos años”, dijo María Fernanda Tous, del movimiento de mujeres de Cartagena.

El hecho se remonta al 19 de marzo del 2021, cuando condujo a la menor de 15 años al balneario de Punta Canoa, con el propósito, según él, de enseñarle a manejar motocicleta a su sobrina. El hoy sentenciado dice que en un descuido la perdió de vista y desde entonces no sabe cuál fue su rumbo.

“Por eso, el delito por el cual se juzga a este tío es de desaparición forzada, pero realmente queda un manto de duda en la comunidad de dónde está la joven”, indicó Erick Urueta, presidente de veeduría judicial de Cartagena.

Los familiares de la desaparecida consideran que el fallo condenatorio contra el tío de Alexandrith Sarmiento es un buen precedente, pero insisten en que la investigación y los operativos de búsqueda de la adolescente desaparecida deben continuar.

“Señor presidente Gustavo Petro, aquí está María Alejandra Arroyo pidiendo una ayuda para encontrar a Alexandrith, para que aparezca sana y salva. Yo sé que usted no es Dios, pero sí tiene un punto fuerte aquí en Colombia para que ella aparezca”, clamó María Alejandra Arroyo, madre de Alexandrith Sarmiento.

La defensa de Wayner Ayola Torres apeló la decisión, que fue tomada en primera instancia.

La captura del tío de Alexandrith Sarmiento

Wayner Ayola Torres fue capturado en junio de 2021 como presunto responsable de la desaparición forzada de la menor Alexandrith Sarmiento, luego que las autoridades recolectaran evidencias materiales y físicas probatorias.

La Policía de Cartagena señaló que el hombre, que en ese entonces tenía 37 años, fue detenido durante un operativo llevado a cabo en el corregimiento Bayunca, en una invasión denominada Caraquita.