En Barranquilla, un conductor de un bus de servicio público se convirtió en ejemplo de honradez y buena fe. En su vehículo encontró un bolso con una alta suma de dinero que una pasajera olvidó y no escatimó esfuerzos para devolverlo.



El protagonista de esta historia es Ronaldo Hernández, conductor de bus con 16 años de experiencia, quien le salvó la Navidad a una familia.

El hombre conducía, como de costumbre por la carrera 54, cuando se percató de un bolso abandonado en su vehículo. En él había 400 mil pesos, ropa infantil y un juego didáctico, por lo que de inmediato comenzó la búsqueda de su dueña.

“El jefe de nosotros puso un audio diciendo que si cualquiera se había encontrado un bolso que, por favor, si lo regresaba. Yo lo llamé enseguidita (y dije) jefe el bolso lo tengo yo”, cuenta Ronaldo Hernández.

Dice que tenía claro que lo que se encontraba en ese bolso llevaría mucha alegría para una familia y por eso quiso entregarlo personalmente.



“Yo también tengo familia, tengo hija, tengo nietas. Imagínate si le hubiese pasado a mi hija con mis nietas, también hubiese pasado una Navidad barra”, agrega el conductor.

Sobre la dueña del bolso, se sabe que es madre de dos hijos, uno de un año y medio y otro de tres años. La mujer no dudó en destacar el gesto de honradez del conductor.

“En mi bolso no hacía falta nada, en eso le doy las gracias también al conductor que maneja la línea de carrera 54, que muy generosamente me entregó todas mis pertenencias y no me faltó nada”, dijo Yurimay Pacheco, pasajera del bus.

Ronaldo Hernández es abuelo de dos nietas que lo motivan a ser cada día mejor en medio de su jornada laboral, que inicia a las 5:30 de la mañana y finaliza a las 10 de la noche.

“Este es un testimonio que estoy dando para todos los seguidores, hay que cambiar, todos tenemos que cambiar, hay muchos que tenemos la sangre envenenada, pero tenemos que cambiar para un bien. Yo con esto he ganado bastante, mucho, demasiado”, fue el mensaje enviado por el conductor.

Este hombre asegura que no es la primera vez que encuentra pertenencias de un pasajero en su bus y tiene la posibilidad de devolverlas para darle mayor tranquilidad y felicidad a los que utilizan este medio de transporte.