Conductora cometió una infracción y agarró a golpes a orientadora vial que le llamó la atención

Testigos tuvieron que intervenir para detener el ataque a la funcionaria barranquillera. En 2019 han sido agredidos 80 servidores de tránsito y Transmetro.

El caso se registró en el sector conocido como Los Toboganes.

Publicidad

Según los testigos, la infractora transitó por una calle cerrada y realizó una maniobra prohibida, por lo que la guía vial le llamó la atención.

Al parecer, la situación generó disgusto en la conductora, quien decidió bajar de su vehículo y enfrentarse a golpes con la empleada.

"Como se puede evidenciar aquí, la calle está cerrada y se supone que esto que está haciendo este vehículo no se puede hacer. Me imagino que ella no tenía información, ella estaba en una actitud prepotente, que quería pasar, y quizás no era la manera como ella tenía que tomar la situación", dijo Sergio Alzate, que presenció la riña.

Ciudadanos rechazaron el hecho, resaltando la labor de los funcionarios.

Publicidad

"Los orientadores aquí son vitales, o sea, cuando ellos no están disponibles tú ves que enseguida se arma el trancón, y como no los ven de pronto con armamento o algo no los respetan y pienso que deben tener más respeto con este tipo de personas", opinó Franklin Fontalvo.

La Secretaría de Tránsito y Movilidad también se pronunció sobre el hecho.

Publicidad

"Rechazamos este tipo de conductas ciudadanas contra nuestros orientadores, que en sol y lluvia trabajan por nuestra seguridad vial. Son conductas reprochables y más contra personas que diariamente nos salvan vidas, nos ayudan con temas de cultura vial, ayudan a peatones a cruzar las vías y están siempre dispuestos al servicio de la ciudad", señaló la entidad.

Hace algunas semanas, Transmetro denunció la brutal agresión de un usuario contra un vigía del sistema que le llamó la atención por no respetar la fila para ingresar al bus.