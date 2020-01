Confusión fatal: niña de 6 años fue víctima de sicarios que buscaban al antiguo inquilino de su casa

La familia de la menor, proveniente de Venezuela, llevaba dos días viviendo en Maicao, donde esperaban encontrar un mejor futuro.

Jeidy Mar González González murió luego de que su vivienda fuera atacada a tiros por cuatro personas, quienes al parecer buscaban al antiguo residente de esa casa y que no tenía relación con la pequeña ni sus padres.

Germán González, papá de la niña asesinada, contó que los sicarios “ya tenían la puerta desprendida, la doblaron”.

Fue entonces cuando escuchó a su esposa gritar “‘mi niña se está muriendo’, y salí con el machete en la mano y buscándolos, pero ya se me habían volado”.

Ana González, madre de Jeidy, recordó llorando que a su pequeña "le gustaba compartir con nosotros, me decía: ‘mami, mami, yo te quiero mucho, cuando salgas no me dejes, mami’".

Las autoridades lograron capturar a dos presuntos responsables del crimen, uno de ellos venezolano, y buscan a otros dos hombres implicados en el hecho.

Los señalados deberán responder "por homicidio, el cual tiene una pena menor de 24 años y va hasta 60 años de cárcel", detalló el coronel Hernán Gómez, comandante de la Policía de Maicao.