Conozca Arena del Río, el nuevo gran espacio del entretenimiento que tendrá Colombia

El Arena del Río será un complejo multifuncional para 53.000 espectadores y la única estructura techada de estas dimensiones en América Latina. Será construido en Barranquilla.

"Arena del Río convertirá a la costa Caribe en el destino del entretenimiento", dijo la barranquillera Paulina Vega, miss universo 2014.

El lugar contará con césped móvil que dará paso a un gran escenario para espectáculos.

"Que permita no solo que los grandes espectáculos lleguen a Barranquilla, sino que también el talento venga a la ciudad a vivir para hacer exportación de música, televisión y diseño de modas", aseguró Andrés Felipe Rodríguez, CEO de Two Way Stadiums.

Además, tendrá un hotel cinco estrellas, 100 apartamentos de lujo, 350 palcos -que a su vez funcionarán como oficinas-, estudios de televisión, cine, música, museo y club de negocios.

"Y nos pone a la altura de las grandes capitales del mundo, dando un paso adelante al desarrollo como ciudad, como país, como región", afirmó la actriz barranquillera Sofía Vergara.

El exjugador de béisbol Édgar Rentería está orgulloso de que su ciudad entre a las grandes ligas de los escenarios deportivos.

“La escogimos porque Barranquilla es mi ciudad, la verdad. Barranquilla se merece esto. Toda Colombia y el empuje que lleva Barranquilla, el desarrollo, yo creo que se merecía un escenario tan bello como este", afirmó Rentería.

Este complejo de entretenimiento estará listo en 2023 y también es un espacio pensado para que los diseñadores de moda presenten sus colecciones.

“Soñemos, hagamos realidad nuestros sueños de Barranquilla para el mundo”, dijo la diseñadora Silvia Tcherassi.

Arena del Río estará ubicado en el gran malecón, lugar privilegiado frente al mar, al río Magdalena y a un corto trayecto de tres aeropuertos internacionales. Su costo será de 407 millones de dólares y generará 9.000 empleos directos.