Continúa rifirrafe por cierre de colegio con 75 años de historia en Cartagena

Padres de familia interpondrán tutela ante la posible clausura de la sede del Colegio Eucarístico Nuestra Señora del Carmen en el barrio Torices.

Ante el inconformismo de la comunidad del sector, las directivas de la institución anunciaron que la estructura, patrimonio histórico de la ciudad, no será demolida, pero que sí se cancelarán las clases.

De acuerdo con el colegio, una comunicación del Ministerio de Salud y Protección Social exige mejoras en la infraestructura que el plantel no puede asumir económicamente.

Por lo tanto, deberán dejar de dar clases en el claustro.

Aunque las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento, dueñas del predio y encargadas de la administración del colegio Eucarístico Nuestra Señora del Carmen en el barrio Torices, ofrecieron a los padres de familia un descuento para trasladar a las más de 700 estudiantes a una sede en el sector de Manga, la comunidad argumenta que no pueden asumir los gastos de transporte.

El presidente de la Junta De Acción Comunal de Torices convocó una asamblea de padres de familia para interponer una acción de tutela con medidas cautelares que evite el cierre del colegio y la venta del lote.