Coronel investigado por caso de Tierralta se defiende: “Me voy con la frente absolutamente en alto”

El coronel José Edilberto Lesmes, comandante de la brigada XI del Ejército y el militar de más alto rango apartado del cargo por la agresión de uniformados contra la comunidad de Bocas de Manso, en Tierralta, Córdoba, negó tener algo que ver con dicho suceso.



El alto oficial fue apartado por omisión y falta de control por los hechos ocurridos el 11 de septiembre pasado, en los que miembros de las FF. MM. que dijeron ser disidentes de las FARC agredieron física y verbalmente a civiles, sin importarles que hubiera mujeres embarazadas, con bebés en brazos o niños.

La comunidad denunció, además, que un grupo de los uniformados ingresó a la casa de una mujer embera, abusó sexualmente de ella y amenazó a un hombre de la tercera edad que estaba en el sitio.

El coronel Lesmes señaló que respetaba “las decisiones que tome el mando superior, estaré presto a recibirlas y a hacer las diferentes críticas que haya a lugar basado en que yo estaba en vacaciones. Es totalmente injusto”.

“Me voy con la frente absolutamente en alto y pues acataré las decisiones del mando”, agregó.

También le dijo “a la población que si se establece y efectivamente fueron soldados, tendrán ellos que pedir esas disculpas, y si hay una orden donde yo deba antes de irme entrar a pedir perdón lo haré con la frente en alto cuando se establezca toda la responsabilidad”.

El alto oficial desmintió que para el momento de los hechos en Tierralta se estuviera llevando a cabo un allanamiento y que ningún alto mando dio la orden de cometer esos actos.



“Absolutamente no, y nadie del Ejército Nacional dio la orden, ni mi general Ospina, ni el comandante de la división, ni el comandante encargado de la brigada, ni el comandante del batallón Junín porque eso no es una política de las Fuerzas Militares, eso no es una política ni un accionar, y será la Fiscalía la que determine con sus investigaciones por qué hicieron eso esas personas que integraban la unidad”, precisó.



Sobre los hombres implicados en la agresión cometida en Tierralta, el coronel Lesmes manifestó que esas tropas no estuvieron con él desde el día 1 que asumió el puesto, sino que llegaron el 29 de agosto para dar apoyo a la unidad militar.

Por otro lado, habló sobre el teniente que estaba a cargo del batallón en Tierralta, quien aseguró que por problemas de depresión salió del sitio.

“No se tienen registros de solicitudes de psicología o psiquiatría en la brigada anteriores al ingreso del área de operaciones. Posterior a que la unidad es extraída es donde él solicita ese tipo de atención, entonces antes de ingresar no se tenía ese reporte del teniente”, recalcó.