Coronel Navia, señalado por supuesto soborno a Emilio Tapia, recibe casa por cárcel

Juez consideró que la sola inferencia razonable de autoría no era suficiente para enviarlo a prisión.

La decisión fue adoptada por el titular del juzgado segundo con funciones de control de garantías de Barranquilla

Sin embargo, la Fiscalía mostró desacuerdo con el fallo. Argumenta que la restricción no garantiza la seguridad del coronel Florentino David Navia, ni asegura que el proceso se lleve con transparencia.

Según las investigaciones, el militar retirado habría ofrecido dinero a Emilio Tapia, a nombre del exembajador Fernando Marín, para que cambiara su versión sobre el carrusel de la contratación en Bogotá y lo favoreciera en el proceso que se le adelanta por enriquecimiento ilícito.

La defensa de Navia dijo que su apoderado desconocía si el enlace que hacía era licito o ilícito.

“Mi cliente desconocía totalmente de que esta tercera persona tenía la intención, siquiera, de sobornar. No tenía la obligación de saber si el objeto era lícito o ilícito”, aseguró Bianith Bohórquez, abogada defensora.

El procesado no aceptó los cargos, que si reconocieron el exdiplomático Fernando Marín y su abogado Richard Harris, quienes vincularon a Navia la investigación por soborno.

Marín y Harris cumplen también detención domiciliaria.

