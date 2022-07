Corraleja clandestina en Bayunca terminó con dos heridos y en enfrentamiento con autoridades

Habitantes hicieron una corraleja clandestina en el corregimiento de Bayunca en la tarde del sábado 2 de julio. La jornada acabó en enfrentamientos con las autoridades y dos personas heridas, entre ellas, un menor de edad.

El general Nicolás Zapata, comandante de la Policía de Cartagena, indicó que “la comunidad de Bayunca, mil personas aproximadamente, de una manera violenta y arbitraria, intentó llevar a cabo la corraleja que estaba prohibida por parte de la Alcaldía Distrital”.

“Mientras hacen esa actividad de manera violenta, de un vehículo bajan dos toros, dos semovientes, para intentar hacer la corraleja”, agregó.

El oficial informó que dos personas fueron capturadas y serán “judicializadas por violencia contra servidor público, por fraude en resolución judicial administrativa y por obstaculizar la vía”.

La Secretaría del Interior negó el permiso porque, según la oficina de Gestión de Riesgo, la corraleja en Bayunca no cuenta con las condiciones técnicas.

Las personas que habían invertido dinero para montar sus negocios en el evento no saben qué hacer con lo que perdieron.

Mayra Reyes, madre cabeza de hogar, dijo que había destinado 1.500.000 pesos “para rebuscarme el sustento de mis hijas para uno poder sobrevivir; yo soy una madre cabeza de hogar, no tengo empleo y me gustó porque me dijeron que uno gana ahí, le queda cualquier rebusquito. Me metí en el negocio y lo que hice fue perder lo que tenía ahorrado”.

El Esmad tiene custodiada la zona para evitar que se realice nuevamente una corraleja en Bayunca sin autorización.