Crónica de una muerte anunciada: hermanos apuñalaron a un hombre que enamoraba a su hermana

Las intenciones de Leobaldo Silvera, de 67 años, no fueron bien recibidas. El amor hizo que los tres sujetos acabaran con su vida.

Los hechos se registraron en una vivienda del municipio de Usuacurí, Atlántico, hasta donde llegaba Silvera a enamorar a la joven.

Sus pretensiones, que no fueron bien recibidas por la familia de la víctima, terminaron en un trágico final.

El hombre fue herido con un puñal y posteriormente rematado a golpes, según informo el diario El Heraldo.

Aunque fue asistido medicamente, el adulto mayor murió.

El mismo medio afirma que los familiares de la joven habían advertido a Silvera Jiménez sobre el rechazo ante sus pretensiones, sin embargo, este continúo insistiendo.

Los hermanos, que no aceptaron los cargos, fueron enviados a prisión.