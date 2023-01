Cultivos de maíz, tomate y melón se están perdiendo en Atlántico por fenómeno de El Niño

El nivel del río Magdalena ha bajado tres metros desde que empezó 2019. Sabanagrande es una de las poblaciones que ya sufre los embates de la sequía.

Autoridades hacen dragados en el afluente y reubicaron barcazas a zonas más profundas “para la captación de agua y así garantizar el servicio de agua potable”, explicó José Mario Romero, alcalde del municipio.

Entre tanto, campesinos del lugar como Miguel Bonet están perdiendo sus cultivos “por falta de agua porque está la tierra muy reseca”.

Argemiro Casares, otro agricultor afectado por la sequía, pide “ayuda al gobierno para ver si nos puede colaborar con algo de maquinaria y riego”.

El gobernador de Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, mostró su preocupación por el descenso del río Magdalena “en menos de 30 días de este mes, y eso indica que la pendiente a la baja es más crítica”.

Alberto Escolar, director de la Corporación Autónoma del Atlántico, adelantan trabajos para “conservar de manera aceptable los niveles del embalse El Guájaro, para que no se afecten las actividades productivas que dependen del sistema”.

En contexto:

Fenómeno de El Niño, que empezó a afectar el río Magdalena, preocupa a autoridades de Atlántico A ahorrar agua

La empresa Triple A, encargada de brindar el servicio de agua en el departamento, recomienda:

• A la hora del baño tome duchas breves.

• Si va a usar el lavaplatos hágalo con la menor cantidad de agua posible.

• Saque con tiempo los alimentos del congelador para que se descongelen con la temperatura ambiente y no derramando agua sobre ellos.

• Al usar la lavadora llénela a su máxima capacidad y no con pequeñas cantidades de ropa.

• Cierre la llave del agua mientras se cepilla los dientes. De esta manera una familia de cinco personas puede ahorrar hasta 40 litros de agua al día.

• Al afeitarse enjuague y limpie su máquina de afeitar en un recipiente. Cierre la llave mientras se afeita.

• Haga mantenimiento de las llaves de agua. Si frecuentemente gotean, especialmente los inodoros, sométalos a revisión y reparación.

• Es conveniente regar los jardines, preferiblemente en la noche.

• Recuerde que los andenes y calles no se barren con el chorro de la manguera.