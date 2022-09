Curiosa aclaración de Hotel El Prado de Barranquilla: “En las instalaciones no existen fantasmas”

Una polémica se ha suscitado en redes sociales por cuenta de la publicación de un influencer, identificado como @el_joinca, sobre supuestas apariciones en el Hotel El Prado de Barranquilla.

“Es la 1 de la mañana y es el momento de buscar fantasmas aquí en el Hotel El Prado, vamos al baño… que queda como en un sótano. Y dicen que, a esta hora, aparecen las vainas aquí. Obviamente estoy cagado”, exclamó el joven en su publicación el pasado sábado 24 de septiembre.

Sin embargo, el video no cayó nada bien en la administración del hotel, que a través de un comunicado aclaró que “en las instalaciones no existen fantasmas”. Además, solicitándole al infulencer “se abstenga de hacer publicaciones utilizando el nombre comercial y marca registrada Hotel El Prado”.

Asimismo, las directivas le solicitan al creador de contenido que “se abstenga de realizar ningún tipo de fotografía o video en nuestras instalaciones con el fin de hacer virales episodios alejados de la realidad, que pueden llegar a ser solo producto de su imaginación”.

Pero el joven no se quedó callado y respondió al comunicado del hotel.

“Al parecer esta historia generó molestias en los directivos del hotel, situación que no se me fue notificada de manera personal, sino que se tradujo en la publicación de un comunicado de prensa en su cuenta de Instagram, en donde me acusan de afectar el buen nombre y prestigio del hotel. Además de que, según ellos, lo hacía con el único propósito de generar pánico o terror por medio de publicaciones engañosas”, manifestó.

Y agregó que “cabe resaltar, que cómo es ampliamente conocido y público, mi propósito con el tema paranormal es conectar mediante la recolección de testimonios y relevancia de la memoria urbana, los sucesos del barrio (El Prado) con la historia de este como de la ciudad”.

Cabe mencionar que el influencer está por lanzar un libro precisamente sobre el tema, pero aclara que en este “no se narra ninguna historia referente al hotel, sin embargo, dentro de mi acervo, existen testimonios que bien podrían darme material para la publicación de un ejemplar solo acerca de este”.

Historia Hotel El Prado

El hotel forma parte del patrimonio histórico nacional de Colombia, por medio de la resolución 1640 del 24 de noviembre de 2004 y fue catalogado como un monumento del patrimonio arquitectónico y cultural del país en 1982.

Lleva 92 años funcionando, pues fue inaugurado en 1930. Su construcción se remonta al año 1927.

Según su página web, es considerado el primer hotel turístico de América Latina.