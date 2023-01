Daniella Álvarez confirma que está soltera

Pese a su soltería, la exseñorita Colombia dejó claro cuál es su más grande sueño: “casarme y tener hijos, ojalá dos”.

Daniella también habló sobre las relaciones tóxicas y afirmó que “todos en la vida hemos tenido una relación así y es lo peor que puede pasar porque salir de ellas es complicado”.

Publicidad

Sobre si perdonaría una infidelidad, la copresentadora del Desafío The Box sostuvo que antes pensaba que “nunca” lo haría, “pero el tiempo ha pasado y me he vuelto más madura en ese aspecto. Sí, si la persona está absolutamente arrepentida y sería la mejor opción para que no lo volviera a hacer”.

La exreina fue sometida hace casi un año a la amputación de parte de la pierna izquierda por una isquemia que afectó la circulación de sangre en las extremidades inferiores.

(Puede ver: Con tres fotografías, Daniella Álvarez recordó el primer año de la cirugía que le cambió la vida)