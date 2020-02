De eso tan bueno no dan tanto: parche antiguayabo da más dolor de cabeza que el trago

Un joven que lo usó para rumbear contó su padecimiento. Autoridades sanitarias advierten de los peligros del producto.

El Party Patch o parche antiguayabo se distribuye sin control a través de internet y se pone, según la venta, antes de la fiesta.

Un joven que lo adquirió le contó a Noticias Caracol su experiencia.

"Salí con mis amigos a rumbear, obviamente ese día me excedí en el trago pensando que no iba a tener guayabo, que iba a amanecer bien, pero fue todo lo contrario: guayabo, un dolor de cabeza fuertísimo, la verdad no lo recomendaría", sostuvo.

Luis Carlos Morales, doctor en Farmacología, dice que sus supuestas promesas de evitar la resaca son teóricamente imposibles.

"Sus características físico-químicas hacen que sea básicamente imposible absorberlas por la piel de manera significativa, sería mucho más fácil ingerirlas en una dieta saludable, que absorberlas por la piel", indicó.

Por su parte, Luis Moscoso, secretario de Salud de Barranquilla, afirmó que estos productos "no tienen ninguna verificación científica y pueden colocar en riesgo la vida y la salud de las personas".

Mientras que el Invima advirtió que el parche antiguayabo no tiene registro sanitario.

Además, "no cuenta con información científica que asegure que son eficaces y que son seguros, desconocemos los ingredientes que están utilizando para su fabricación", precisó Judith Mestre, directora de medicamentos del Invima.

La temporada del Carnaval de Barranquilla enciende las alarmas por el posible incremento en la venta de estos parches, por lo que autoridades piden a la ciudadanía no comprarlos y evitar poner en riesgo su salud.

Una mejor fórmula para hacerle el quite al guayabo es no consumir alcohol en exceso, mantenerse bien hidratado y alimentarse de manera saludable.