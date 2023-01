De la guerra al altar: ocho parejas de excombatientes de las FARC contrajeron nupcias colectivas

Se dieron el sí en el marco de la tercera feria para novias que se realiza en Valledupar.

Su amor no había sido consagrado por pertenecer a las filas de las FARC, donde cumplir dicho sueño era un imposible.

“Veíamos como lejos este momento, para uno era como imposible pensar en un evento como este. Hoy se nos están cumpliendo los sueños en este proceso de reincorporación y poco a poco estamos haciendo ese tránsito hacia la vida civil”, resaltó la excombatiente Sandra Gaviria.

Los novios recordaron cómo era formalizar una relación en la guerra.

"Soñábamos con eso y ya hoy se convierte en una realidad. Porque estando en el monte vivíamos en un conflicto y nuestro matrimonio no era una vida normal, pero uno quiere legalizarlo", dijo José Polo.

Dentro de las ocho parejas, hay dos novias que no hicieron parte de las FARC. Ellas afirman que este matrimonio impulsa el proceso de reincorporación de sus esposos.

Una vez concluyó la celebración, los recién casados retornaron al ETCR de Tierra Grata para continuar con sus proyectos productivos.