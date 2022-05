¿De malas o irresponsable? Enfermero llegó a votar y descubrió que era jurado de votación

En Barranquilla, un enfermero llegó a las urnas para ejercer su derecho al voto . Sin embargo, se llevó tremenda sorpresa cuando descubrió que era jurado de votación y no había sido alertado.

Desde las 8:00 a. m. estaban esperando al enfermero en el puesto de votación Olga Emiliani, ubicado en el sur de la ciudad. No obstante, llegó al lugar con su uniforme, decidió votar y se marchó, a pesar de que el personal de la Registraduría le advirtió que sería multado.

"Me acabo de enterar, no me llegó mensaje ni por correo. Vine a votar como siempre y me encontré con esa noticia. Soy enfermero", comentó el joven a Blu Radio.

Las urnas para las elecciones presidenciales en Colombia se abrieron a las 8:00 a. m. y se cierran a las 4:00 p. m.

