De rodillas y elevando su mirada al cielo, hombre agradece recuperación de su esposa tras COVID-19

En Córdoba un hombre se arrodilló al ver la salida de su esposa del hospital donde luchó contra la muerte, tras contagiarse de COVID-19.

La conmovedora escena la protagonizó Edgar Bustamante al observar salir a su esposa, Auralyn Vega, de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Lorica, Córdoba, luego de vencer al COVID-19. De rodillas y elevando su mirada al cielo, celebró la recuperación de su pareja.

"Quiero darle gracias a Dios, a Jesús de Nazaret por este milagro y esta oportunidad tan bonita que está dando a nuestras vidas, quiero agradecer a todos los médicos, enfermeras y a los directivos del Hospital San Vicente de Paúl", dijo.

El hombre contó que fueron 10 días angustiosos, porque el COVID-19 iba ganando terreno en el cuerpo de su esposa. Sin embargo, se aferró a Dios y al gran trabajo del cuerpo médico, quienes le salvaron la vida.

"Mi esposa empezó con esa tos que es lo que atormenta, cuando se acerca la doctora y me dice que necesitamos una UCI urgente. Uno siente que el mundo se le acaba”, relató.

Auralyn está ya en el seno de su hogar, inició las terapias de recuperación y desde allí decidió enviar un mensaje a la ciudadanía.

"Hasta que no la vivamos no sabemos lo que se sufre, gracias infinitas a Dios por el milagro de mi vida, gracias a mi familia y a las personas que me apoyaron con su oración. Gracias a mi esposo porque siempre estaba esperándome afuera de la uci", fueron las palabras de Auralyn.

Historias como estas, llenan de ilusión a una población, que se ha visto muy afectada y que desea el fin de esta pandemia.