Del brazo de su padre, Daniella Álvarez muestra cómo camina con su pierna biónica

Daniella Álvarez sigue dándole ejemplo a los colombianos con su actitud y voluntad para sobreponerse a las dificultades.

La modelo compartió con sus seguidores cómo son sus primeros pasos con la prótesis que recibió recientemente.

Álvarez, del brazo de su padre, quien también se ha mostrado como un luchador pues superó el coronavirus, caminó y bromeó sobre cuál de los dos lo hace mejor.

“Mi papá acaba de salir del COVID así que si me caigo, nos caemos los dos”, expresó la barranquillera.

Asimismo, mostró cómo practica otros ejercicios en los que prueba sus reflejos y equilibrio, como caminando sus sostenerse y lanzando una pelota.

“Si no pongo peso en la prótesis, la rodilla se doblaría y me caería. Esto da un miedo, sobre todo cuando pie derecho no te ayuda porque no lo siento”, explicó.

Publicidad

La modelo reveló recientemente una dura nueva prueba en su proceso de recuperación, pues el pie derecho no volverá a ser funcional.

Pero eso no ha sido impedimento para que siga buscando salir adelante y ser un ejemplo de superación para muchos.

Daniella ahora sueña con ir a los Paralímpicos.