Denuncia del Flaco Solórzano por precios que le cobraron en Santa Marta

Una controversia se desató en redes por el reclamo del actor Fernando Solórzano, conocido como Flaco Solórzano, quien realizó un video muy molesto por los precios que le habían cobrado en un restaurante de Santa Marta.

El actor se mostró indignado por el cobro de dos platos de lebranche, que consumió en un establecimiento de Playa Blanca, señalando que por cada uno le habían pedido 90 mil pesos.

“A los que venimos de afuera nos están dando muy duro en la cabeza. ¿Saben cuánto me clavaron a mí en Playa Blanca? 90 mil pesos. Estaba con Lorena, fueron 180 mil por un par de lebranches”, denunció.

Sin embargo, la administradora del restaurante El Costeño donde el Flaco Solórzano departió con su pareja y otras amistades también se pronunció señalando que los precios eran otros y no como lo había denunciado el actor.

Andrea Carolina Franco, administradora de El Costeño, dijo que el valor de cada lebranche era de 50 mil pesos.

“Le cobramos el lebranche en 50 mil porque pesaba dos libras y aquí se cobra según el tamaño y su peso. También se comió tres arroces de camarón, una sierra, un camarón al ajillo, tres limonadas y una gaseosa para un total de 408 mil pesos”, afirmó la mujer.

Tras conocer el pronunciamiento de la administradora, el actor volvió a aparecer en redes para aclarar la situación.

“Toca porque una persona me llamó mentiroso. Esa persona es la señora Andrea Carolina Franco, administradora del restaurante El Costeño allá en Playa Blanca. Ella dice que los valores que yo di están errados, que es una mentira y yo les voy a aclarar”, indicó.

Versión del actor

“Nosotros llegamos allá, un grupo de amigos, éramos 8 amigos, y nos cobraron los siguientes precios: por un lebranche 80 mil pesos, ahí si me descaché, yo dije 90, pero si eran 80 mil pesos, la sierra 70 mil, sierra sudada 75 mil, el pargo 60 mil. Cuando llegó la cuenta daba la suma de 890 mil pesos nos pareció un poco exagerado y volvimos a sumar y nos daba 804 mil, se habían equivocado; igual nos parecía también muy costosos, comenzamos a discutir“, relató Solórzano.

En conclusión, luego de varios intentos por hablar con el dueño o dueña del restaurante, les llevaron otra cuenta.

“Nos sacó otra cuenta, otra factura que daba 570 mil pesos, seguía siendo muy costosos, pero dijimos 'bueno, paguemos'. Entonces, señora Franco, esa factura que usted coloca ahí no es, yo no sé si se la dio la mesera o usted la hizo, pero eso no corresponde al pedido de nosotros y lo que estoy diciendo fue lo que ocurrió“, aseguró.

Al final, el actor dijo que no pretendía atacar a nadie, pero hizo este llamado para que se revise este tema de los precios en los establecimientos.

“No estoy diciendo esto para atacar a la gente de Santa Marta, a los trabajadores que están en el mar, en las playas, a mí me encanta ese sitio, me encanta Santa Marta, me encantan sus alrededores, soy feliz allá, pero hago esto porque hay que ser honestos. Los restaurantes tienen que tener unos precios y uno va allá va tranquilo, va feliz, y se regresa feliz”, subrayó.

Alcaldía de Santa Marta se pronuncia

Tras conocer la polémica, la administración municipal manifestó a través de un comunicado que se realizarán las investigaciones correspondientes a que haya lugar.

“Este es un hecho poco común que se presenta en el distrito de Santa Marta y por eso invitamos a todos los turistas a que exijan el listado de precios que deben estar fijados en cada uno de los establecimientos”, señaló la gerente del Instituto Distrital de Turismo (Indetur), Laura Agudelo.