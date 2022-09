Desesperada búsqueda de dos reconocidos estilistas que desaparecieron en Riohacha

Miguel Medina y Eduardo Urdaneta son los dos estilistas venezolanos de quienes no se sabe nada desde hace más de diez días en Riohacha, La Guajira. Un video, al parecer grabado horas antes de su desaparición y enviado a uno de sus amigos, es clave para poder dar con su paradero.



Puede leer: Trágica muerte de una joven tras caer a alcantarilla destapada en Atlántico

"En la tarde, me envía un WhatsApp, que iba a acompañar a su jefe a hacer un domicilio y a esta hora no sé nada de Miguel ni de su jefe, no hemos tenido contacto con ellos", manifestó Marlines Hurtado, madre de uno de los desaparecidos.

Familiares y amigos de los dos jóvenes, miembros de la comunidad LGBTIQ+, los han buscado por toda la ciudad sin tener alguna respuesta hasta el momento.

Publicidad

“ Nos hemos movido pegando folletos, buscando, y le pedimos a las autoridades que nos ayuden a buscarlos para que se nos quite el desespero y la angustia que tenemos", expresó Yorquelis Benítez, prima de uno de los estilistas.



La Policía, que investiga la desaparición de los estilistas, cuenta con videos de cámaras de seguridad y algunos testimonios.

"Estamos haciendo las averiguaciones, las pesquisas y todo lo que tiene que ver con entrevistas de las personas con los que los vieron en su momento", declaró el comandante de operativo de la Policía de La Guajira, el coronel Jeysson López.

El trabajo de estos dos estilistas desaparecidos es reconocido en todo Riohacha.