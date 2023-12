Desgarrador relato de madre de migrante desaparecida: "Yo no tengo vida ni para comer"

Ante las autoridades en San Andrés y en medio del llanto, uno de los familiares de los migrantes desaparecidos en la ruta clandestina por el archipiélago pidió resultados de la investigación tras la desaparición de 38 de ellos, los cuales arrancaron hace 40 días para Centroamérica y de quienes hoy no se tiene rastro.



Libia Perosi, cuya hija embarazada, yerno y nieta de 7 años figuran entre las 38 personas desaparecidas, en medio de su dolor también reclamó a las autoridades de San Andrés.

“Si esta gente (los coyotes) hacen de las suyas en San Andrés y usted (gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina) está al mando de San Andrés, que es una isla pequeña, ¿cómo es posible que en sus narices esté pasando todo lo que está pasando y no hay respuesta a ningún familiar?”, expresó la mujer.

Esta madre les dijo a las autoridades que ella no puede tener calma ante un hecho tan grave y ante la incertidumbre de no saber si su hija, su nieta y su yerno desaparecieron en un naufragio o están secuestrados, pues tiene indicios de que al menos el teléfono de su yerno está en San Andrés.

“Me dice un investigador criminal: ‘Tenga calma’. ¿Qué madre va a tener calma con una hija desaparecida? ¿Qué madre va a tener calma con una nieta que es todo para mí? ¿Qué madre va a tener calma? Yo no tengo vida ni para comer. Tengo 43 días tomando pastillas para poder dormir. Entonces mi pregunta es ¿cómo no va a ser un secuestro? ¿Cómo no va a ser un secuestro si el teléfono de mi yerno está en la isla de San Andrés?”, agregó Libia.



Frente a este reclamo, el gobernador respondió, pero sin dar mucha claridad al reclamo de la madre.



“Lo importante es que siempre articulamos entre instituciones estos temas”, señaló Julio Hawkins, gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La Procuraduría General de la Nación, que acompañó a las familias de los desaparecidos, reclamó de las autoridades actuaciones inmediatas.

“Se priorice y lleven a cabo las acciones investigativas en aras de poder establecer qué ocurrió, no solo en el marco de esta tragedia, aquí hay que prevenir que esto no vuelva a ocurrir”, sostuvo Javier Sarmiento, procurador delegado para los derechos humanos.

Las familias de los desaparecidos en San Andrés pidieron investigar a uno de los capturados en una redada del pasado martes, 5 de diciembre de 2023, que al parecer hace parte de la red que reclutaba migrantes.