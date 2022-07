Después de 36 años, entregan restos de mujer que desapareció en la toma del Palacio de Justicia

La Fiscalía General de la Nación entregó, 36 años después de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, los restos de una mujer que desapareció aquel 6 y 7 de noviembre de 1985. La víctima se llamaba Marina Ferrer.

Sofía Velásquez recuerda con tristeza cuando su mamá la llamó angustiada por teléfono para contarle que estaba atrapada en el cuarto piso de la edificación, la cual minutos antes había sido tomada por guerrilleros del M-19.

Publicidad

"Estoy debajo de una mesa habándote.. Le dije: 'mami, baja por las escaleras'. Me dice están disparando. Le dije: 'coge el ascensor'. ¡No sube! 'Tírate por la ventana, pero sal de ahí'. Nunca le dije a ella que estaba el M-19 ahí porque yo decía la van a matar. Sabíamos de lo que era capaz el M-19 y no pudo salir. Me dijo ya no puedo seguir hablando, me tiró el teléfono y nunca más la volví a escuchar", relata.

Este viernes, en el Cementerio Jardines de Cartagena, la Fiscalía le entregó a Sofía los restos de sus mamá.

"Nos hicieron entrega de 30 huesos de los pies de mi mamá. Estos fueron los restos que encontraron en 2015, cuando hicieron exhumación de su tumba en Bogotá y encontraron que había dos cadáveres", recalca la hija.

Para Sofía, este acto no apacigua el dolor que ha tenido que vivir durante casi cuatro décadas.

Publicidad

"Es como ese dolor que nunca va a pasar, esa herida no se cierra. Y lo que hacen con este tipo de cosas es seguir como ahondando la herida. Esto no va a sanar nunca", dice.

Sofía le exigió a la Fiscalía no abandonar el caso. "Que siguieran buscando a mi mamá, los restos de ella. Que siguieran buscando la verdad porque es que es algo que nosotros necesitamos. Quiero tener como esa tranquilidad en mi vida, esto para mí no es suficiente".

Publicidad

María Ferrer de Velásquez nació en San Jacinto, Bolívar. Tenía 54 años cuando entró al cuarto piso del Palacio de Justicia a saludar a una amiga. Ama de casa, dejó tres hijos que hoy la extrañan y recuerdan con amor.