Devastador paso de Iota por San Andrés: nuevas imágenes dan cuenta del impacto del huracán

Después de la tormenta aún no llega la calma al archipiélago de San Andrés. El fuerte oleaje todavía inunda las calles de la isla, donde el panorama es desolador. Así lo evidencian nuevas imágenes que han llegado al canal Teleislas por parte de pobladores y turistas.

La zona de San Luis, uno de los puntos turísticos clave, se ve devastado.

Entretanto, uno de los pasajes comerciales más conocidos de la isla quedó completamente destruido.

Pero en medio de la difícil situación, la solidaridad de la gente no se ha hecho esperar y tratan de recuperar lo poco que quedó.

Las fuertes ráfagas de viento alcanzaron los 240 kilómetros por hora y tumbaron todo a su paso como postes de energía y árboles.

Uno de los habitantes de San Andrés relató el sufrimiento de su madre, quien en este momento está en la isla de Providencia, en donde el 98 por ciento de la infraestructura quedó en el piso.

“Estuvo angustiada porque su primera impresión al salir fue ver la casa donde estaba, la alcaldía, los supermercados, no había nada, todo estaba en ruinas. No podía hablarme bien hasta que me volvió a marcar y ahí sí me pudo comentar que gente de los otros barrios estaba diciendo que no había nada, que todo estaba en ruinas”, aseguró Danny Jackson, habitante de San Andrés.

En este momento la isla de Providencia está sin hospital y las autoridades sobrevuelan la zona para identificar los puntos más afectados por el huracán Iota.