Diputada del Magdalena denuncia amenazas por su polémica declaración sobre hinchas de Millonarios

Luego de sugerir que los fanáticos merecían que “les hubieran partido la cabeza” tras agresión contra una mujer, la presidenta de la duma fue intimidada.

"He recibido una amenaza de muerte por parte de un individuo que me esperaba a la salida de mi trabajo, a las seis de la tarde. Me increpó con un cuchillo y me dijo que me iba a matar. Que me tenía identificada a mí, a mis hijos y a mi familia y que nos iba a matar", aseguró la diputada, Claudia Aarón.

La declaración que habría desencadenado la amenaza fue proferida por la diputada a través de su cuenta de Instagram:

"Esas personas también merecían que la Policía les hubiera dado un par de bolillazos y también les hubieran partido la cabeza, pa’ que sientan ellos lo que esa mujer sintió, porque pudo haber sido mi hija o pude haber sido yo".

